ANALYSE-FLASH: RBC belässt Teamviewer auf 'Outperform' - Ziel 56 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für TeamViewer nach Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des auf Fernwartung spezialisierten Softwarekonzerns sei etwas besser als erwartet ausgefallen und auch die neuen mittelfristigen Ziele lägen über den Marktannahmen, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Dienstag vorliegenden Studie. An den soliden Fundamentaldaten von Teamviewer habe sich nichts geändert./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2021 / 01:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2021 / 01:59 / ET