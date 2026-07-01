DAX25.581 +2,2%Est506.360 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9300 +1,8%Nas25.748 -1,1%Bitcoin54.009 +2,4%Euro1,1435 +0,5%Öl71,70 +0,7%Gold4.121 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SpaceX A42D4F Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Allianz 840400 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel so hoch wie nie zuvor -- Wall Street uneins -- KNDS-IPO auf Eis -- Tesla-Bulle empfielt SpaceX -- Reformpaket, Amazon, Palantir, Chipaktien, Bayer, BYD, Micron im Fokus
Top News
Juni 2026: Bitcoin, Ether & Co. - Monatsperformance der Kryptowährungen Juni 2026: Bitcoin, Ether & Co. - Monatsperformance der Kryptowährungen
CrowdStrike-Aktie heute deutlich tiefer - Aktiensplit viertelt den Kurs CrowdStrike-Aktie heute deutlich tiefer - Aktiensplit viertelt den Kurs
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: RBC belässt Tesla auf 'Outperform' - Ziel 475 Dollar

02.07.26 19:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
343,10 EUR -31,05 EUR -8,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla auf "Outperform" mit einem Kursziel von 475 US-Dollar belassen. Die Auslieferungen im zweiten Quartal überträfen bei Weitem die Erwartungen, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit dem Wachstum der Fahrzeugauslieferungen und dem Energiespeichergeschäft sei der Elektroautobauer gut positioniert, um vom strukturellen Rückenwind durch den KI-getriebenen Anstieg der Stromnachfrage zu profitieren./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 10:54 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 10:54 / EDT

In eigener Sache

Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
19:06Tesla OutperformRBC Capital Markets
30.06.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
24.06.2026Tesla NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.06.2026Tesla NeutralUBS AG
22.06.2026Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19:06Tesla OutperformRBC Capital Markets
30.06.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
27.04.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
27.04.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
23.04.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
24.06.2026Tesla NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.06.2026Tesla NeutralUBS AG
22.06.2026Tesla HoldJefferies & Company Inc.
05.06.2026Tesla NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.05.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
03.06.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.04.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.04.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.04.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.03.2026Tesla SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen