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ANALYSE-FLASH: RBC belässt Tesla auf 'Outperform' - Ziel 480 Dollar

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla nach der Präsentation des CyberCab auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 US-Dollar belassen. Das Event habe im Vergleich zu vorab bekannten Informationen wenig Neues geboten, schrieb Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Kernfragen rund um den Preis, die Produktion und regulatorische Themen seien unbeantwortet geblieben./rob/niw/zb

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Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 09:58 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 09:58 / EDT

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DatumRatingAnalyst
17:06 Tesla Outperform RBC Capital Markets
27.08.26 Tesla Kaufen DZ BANK
19.08.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Tesla Neutral UBS AG

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