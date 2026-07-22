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ANALYSE-FLASH: RBC belässt Tesla auf 'Outperform' - Ziel 500 Dollar

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Die Profitabilität habe enttäuscht, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies habe erhöhten Ausgaben für Forschung und Entwicklung für den humanoiden Roboter Optimus und das Robotaxi gelegen. Aber auch die Preise und einmalige Einflüsse hätten auf die Margen gedrückt. Positiv sei die zunehmende Einbeziehung von SpaceX in die anderen Konzernaktivitäten./rob/bek/mis

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Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 23:04 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 23:04 / EDT

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12:46 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:11 Tesla Outperform RBC Capital Markets
09:41 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
22.07.26 Tesla Halten DZ BANK
15.07.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG