ANALYSE-FLASH: RBC belässt Totalenergies auf 'Outperform' - Ziel 50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für TotalEnergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Ölkonzern sei ein Vorreiter beim Wandel hin zu CO2-armen Energien gewesen, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Viele der frühen Investitionen in neue Technologien seien heute ein Vielfaches dessen wert, was die Franzosen damals bezahlt hätten./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2021 / 00:07 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2021 / 00:45 / EDT

