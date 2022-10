ANALYSE-FLASH: RBC belässt UBS auf 'Outperform' - Ziel 19 Franken

Aktien in diesem Artikel UBS EUR

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 19 Franken belassen. Während die Erlöse der Schweizer Bank den Erwartungen entsprochen hätten, sei die Kostenentwicklung unerwartet gut ausgefallen, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch die Entwicklung der Kreditausfälle überzeuge./mf/gl

