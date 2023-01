ANALYSE-FLASH: RBC belässt UBS auf 'Outperform' - Ziel 23 Franken

Aktien in diesem Artikel UBS EUR

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 23 Franken belassen. Auf bereinigter Basis habe die Schweizer Bank die Erwartungen nicht erfüllt, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies ändere aber nichts daran, dass die strukturellen Kurstreiber der Aktie intakt blieben. Sie verwies dabei auf die Kostenkontrolle, steigende Zinsen und umfangreicher als erwartete Aktienrückkäufe./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2023 / 02:05 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2023 / 02:05 / EST

