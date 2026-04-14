DAX23.940 -0,3%Est505.803 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9900 +3,4%Nas24.664 -0,9%Bitcoin66.473 +2,0%Euro1,1700 -0,1%Öl114,8 +3,2%Gold4.566 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 Amazon 906866 Bayer BAY001 Allianz 840400 adidas A1EWWW BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed und US-Techriesen: DAX tiefer -- Mercedes besser als befürchtet -- adidas wächst stark -- Deutsche Bank: Gewinnsprung -- BYD, Geely, Lufthansa, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Meta-Aktie unbeeindruckt: Jugendschutz im Visier - Brüsseler Behörden drohen Mark Zuckerberg mit Sanktionen Meta-Aktie unbeeindruckt: Jugendschutz im Visier - Brüsseler Behörden drohen Mark Zuckerberg mit Sanktionen
Aktie mit Gewinnen: WACKER CHEMIE schreibt wieder schwarze Zahlen - dennoch keine Trendwende in Sicht Aktie mit Gewinnen: WACKER CHEMIE schreibt wieder schwarze Zahlen - dennoch keine Trendwende in Sicht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: RBC belässt UBS auf 'Outperform' - Ziel 37 Franken

29.04.26 10:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
UBS
34,73 CHF 1,45 CHF 4,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS nach Zahlen mit einem Kursziel von 37 Franken auf "Outperform" belassen. Analystin Anke Reingen lobte am Mittwoch in ihrer ersten Einschätzung deutlich übertroffene Erwartungen. Getrieben seien die Ergebnisse vor allem von höheren Erträgen. Sie sieht Luft nach oben, was die diesjährigen Aktienrückkäufe der Schweizer Großbank betrifft./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:05 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:05 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu UBS

DatumMeistgelesen

Analysen zu UBS

DatumRatingAnalyst
11:31UBS Equal WeightBarclays Capital
09:46UBS OutperformRBC Capital Markets
23.04.2026UBS BuyJefferies & Company Inc.
23.04.2026UBS BuyDeutsche Bank AG
23.04.2026UBS OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09:46UBS OutperformRBC Capital Markets
23.04.2026UBS BuyJefferies & Company Inc.
23.04.2026UBS BuyDeutsche Bank AG
23.04.2026UBS OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.04.2026UBS OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11:31UBS Equal WeightBarclays Capital
23.04.2026UBS Equal WeightBarclays Capital
20.04.2026UBS Equal WeightBarclays Capital
02.04.2026UBS NeutralGoldman Sachs Group Inc.
06.02.2026UBS NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
17.03.2026UBS UnderweightBarclays Capital
10.03.2026UBS UnderweightBarclays Capital
06.02.2026UBS UnderweightBarclays Capital
04.02.2026UBS UnderweightBarclays Capital
12.01.2026UBS UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UBS nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen