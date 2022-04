ANALYSE-FLASH: RBC belässt Uniper auf 'Sector Perform' - Ziel 30 Euro

Aktien in diesem Artikel Uniper 22,62 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Uniper nach vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Optimierung von Gasspeichern, Wertberichtigungen auf die Gaspipeline Nordstream 2 sowie auf die russische Beteiligung Unipro hätten dem Energiekonzern einen deutlichen Verlust eingebrockt, schrieb Analyst John Musk in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die ursprünglich im ersten Quartal anvisierte Profitabilität müsse das Unternehmen nun im weiteren Jahresverlauf realisieren./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2022 / 17:19 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2022 / 17:19 / EDT

