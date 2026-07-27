ANALYSE-FLASH: RBC belässt Vinci auf 'Outperform' - Ziel 145 Euro

29.07.26 21:49 Uhr

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 14:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 14:04 / EDT

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vinci nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Das französische Infrastruktur-Unternehmen habe auf ganzer Linie die Erwartungen übertroffen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine abgeschwächte Verkehrsprognose für das Konzessionsgeschäft sei zwar nicht erfreulich, aber auch keine Überraschung./rob/tih/he

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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