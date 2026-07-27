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ANALYSE-FLASH: RBC belässt Vinci auf 'Outperform' - Ziel 145 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vinci nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Das französische Infrastruktur-Unternehmen habe auf ganzer Linie die Erwartungen übertroffen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine abgeschwächte Verkehrsprognose für das Konzessionsgeschäft sei zwar nicht erfreulich, aber auch keine Überraschung./rob/tih/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 14:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 14:04 / EDT

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16.07.26 VINCI Outperform RBC Capital Markets
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06.07.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.