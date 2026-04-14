ANALYSE-FLASH: RBC belässt Volkswagen auf 'Outperform' - Ziel 135 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) nach einer Telefonkonferenz mit Analysten anlässlich der anstehenden Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Der Netto-Cashflow könnte besser ausfallen als am Markt erwartet, das operative Ergebnis (Ebit) aber könnte schwächer sein, schrieb Tom Narayan am Dienstagabend. Langfristig könnten sich die Kernmarke sowie das China-Geschäft weiter verbessern und damit sein "Outperform"-Votum stützen./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 16:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 16:09 / EDT
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