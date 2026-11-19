Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:09 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:09 / EST

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 131 US-Dollar belassen. Diese und auch die Aussagen zum kommenden Jahr deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Steven Shemesh in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Positiv habe die Bruttomarge herausgeragt. Mit Blick auf eine hohe Bewertung richte sich der Fokus aber auf Aussagen des Handelskonzerns zum weiteren Geschäftsverlauf./rob/bek/he

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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