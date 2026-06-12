DAX24.945 +1,3%Est506.259 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4000 +6,1%Nas25.889 +0,3%Bitcoin56.767 +0,2%Euro1,1614 +0,1%Öl82,99 -4,4%Gold4.339 +2,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und Iran einigen sich auf Abkommen: DAX mit kräftigen Gewinnen -- SpaceX-Aktie nach Rekord-IPO im Blick -- Ölaktien, OHB, Rheinmetall, Allianz, Lufthansa, TUI, SoftBank, Samsung & Co. im Fokus
Top News
Pivotal-Point Nachverfolgung Ultra Clean Holdings (UCTT): Halbleiter-Spezialist peilt bis 2030 eine Umsatzverdoppelung auf 4 Mrd. USD an Pivotal-Point Nachverfolgung Ultra Clean Holdings (UCTT): Halbleiter-Spezialist peilt bis 2030 eine Umsatzverdoppelung auf 4 Mrd. USD an
SpaceX – Der größte IPO der Geschichte elektrisiert mich als Jahrhundert-Visionsstory, doch die ambitionierte Bewertung verlangt nach starken Nerven! SpaceX – Der größte IPO der Geschichte elektrisiert mich als Jahrhundert-Visionsstory, doch die ambitionierte Bewertung verlangt nach starken Nerven!
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: RBC belässt Zalando auf 'Outperform' - Ziel 28 Euro

15.06.26 12:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
24,45 EUR -0,11 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Zalando mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Outperform" belassen. Im europäischen Mode-Einzelhandel gewinne das Onlinegeschäft weiter an Bedeutung und in Deutschland stärker als in Großbritannien, schrieb Richard Chamberlain am Sonntag. Chinesische Onlinehändler wie Shein bekämen durch höhere Luftfrachtkosten und EU-Einfuhrbestimmungen Gegenwind, weshalb sie ihre Marketinganstrengungen in Großbritannien verstärken dürften. Im umkämpften deutschen Markt favorisiert Chamberlain unter Abwägung der Bewertungen und Wachstumsaussichten Zalando vor H&M und Primark./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2026 / 19:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 00:45 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Zalando

DatumMeistgelesen

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
08:06Zalando OutperformRBC Capital Markets
18.05.2026Zalando OutperformRBC Capital Markets
11.05.2026Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.05.2026Zalando OutperformRBC Capital Markets
07.05.2026Zalando BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:06Zalando OutperformRBC Capital Markets
18.05.2026Zalando OutperformRBC Capital Markets
11.05.2026Zalando OutperformRBC Capital Markets
07.05.2026Zalando BuyDeutsche Bank AG
07.05.2026Zalando BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.05.2026Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.05.2026Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.04.2026Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.04.2026Zalando Market-PerformBernstein Research
17.04.2026Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.01.2026Zalando UnderperformBernstein Research
06.01.2026Zalando UnderperformBernstein Research
12.12.2025Zalando UnderperformBernstein Research
19.06.2025Zalando UnderperformBernstein Research
03.02.2025Zalando UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zalando nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen