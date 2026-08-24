ANALYSE-FLASH: RBC belässt Zalando auf 'Outperform' - Ziel 28 Euro

25.08.26 08:58 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Richard Chamberlain beleuchtete am Montag die Gründe für die schwache Konsumstimmung in Deutschland und ihre Auswirkungen auf die europäische Einzelhandelsbranche. Next und Zalando dürften am stärksten von der anhaltenden Verschiebung der Einkäufe im Modebereich in den Onlinehandel profitieren./ag/ajx

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Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2026 / 17:36 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 00:45 / EDT