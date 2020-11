ANALYSE-FLASH: RBC belässt Zurich auf 'Sector Perform' - Ziel 375 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Zurich (Zurich Insurance) auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 375 Franken belassen. Die Erlöse des Versicherers im Schaden-/Unfallbereich hätten ihn leicht positiv überrascht, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für das Segment Lebensversicherungen gelte jedoch das Gegenteil./tih/la

