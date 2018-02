ANALYSE-FLASH: RBC Capital hebt Ziel für Apple auf 205 US-Dollar - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Apple nach Zahlen von 200 auf 205 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der iPhone-Hersteller entwickele sich weiter beeindruckend, schrieb Analyst Amit Daryanani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nicht nur das iPhone steuere nachhaltiges Umsatzwachstum bei, vor allem im Service-Geschäft habe sich das Wachstum beschleunigt./bek/ajx

Datum der Analyse: 01.02.2018

