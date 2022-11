ANALYSE-FLASH: RBC dreht Lloyds-Votum auf 'Outperform' - Natwest-Abstufung

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Votum für Lloyds (Lloyds Banking Group) um gleich zwei Stufen von "Underperform" auf "Outperform" gedreht. Das Kursziel erhöhte Analyst Benjamin Toms in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick auf das Jahr 2023 von 44 auf 57 Pence. Aus Gründen der günstigen Bewertung blickt er nun generell konstruktiver auf britische Banken. Bei Lloyds dürften Anleger damit beginnen, die bessere Kostenkontrolle zu honorieren. Natwest dagegen stufte er von "Outperform" auf "Sector Perform" ab. Hier mache ihm die Kostenentwicklung eher Sorgen. Bei anderen Instituten wie etwa Lloyds gebe es daher mehr Kurspotenzial./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2022 / 01:02 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2022 / 01:02 / EST

