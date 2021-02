ANALYSE-FLASH: RBC erhöht Ziel für Reckitt Benckiser - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Reckitt Benckiser nach Zahlen für 2020 von 6700 auf 6800 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Konsumgüterhersteller komme besser voran als von ihm gedacht, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Management mache einen sehr guten Job./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2021 / 08:23 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2021 / 08:23 / ET

