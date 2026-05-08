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ANALYSE-FLASH: RBC hebt BP auf 'Outperform' - Ziel bleibt bei 700 Pence

11.05.26 08:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
6,27 EUR 0,12 EUR 1,93%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat BP beim unveränderten Kursziel von 700 Pence von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Nach einer Reihe von Fehltritten bekomme der Ölkonzern im aktuellen Preisumfeld "eine zweite Chance auf einen ersten Eindruck", und die neuerliche Möglichkeit, Schulden abzubauen und die Bilanz zu stärken, schrieb Biraj Borkhataria in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2026 / 23:29 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:45 / EDT

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22.04.2026BP Sector PerformRBC Capital Markets
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11.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
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07.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
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