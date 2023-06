ANALYSE-FLASH: RBC hebt Chevron auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 180 Dollar

Aktien in diesem Artikel Chevron 141,60 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Chevron von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 165 auf 180 US-Dollar angehoben. Das Konjunkturumfeld sollte volatil bleiben, doch das wichtige Fördergeschäft des US-Ölkonzerns sei angesichts der Politik des Ölverbunds Opec+ gut positioniert, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die sehr starke Bilanz sowie die Selbstverpflichtung auf eine weiter diszipliniere Wachstumspolitik sollten sich als defensive Stärken erweisen. Der Experte hob seine Ergebnisschätzungen (EPS) an. Chevron werde mit einem moderaten Abschlag zum heimischen Konkurrenten Exxon Mobil gehandelt, biete aber eine höhere Dividendenrendite./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2023 / 17:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2023 / 00:45 / EDT

