ANALYSE-FLASH: RBC hebt Deutsche Bank auf 'Outperform' - Ziel 14 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Deutsche Bank von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 11,50 auf 14,00 Euro angehoben. Investoren seien offenbar noch nicht bereit, den Umbau der Bank zu honorieren, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Obwohl das Finanzhaus die Profitabilität deutlich verbessert habe und die Geschäfte ausgewogener seien, würden die Aktien auf Basis des Buchwertes immer noch mit einem hohen Abschlag zum Sektor gehandelt./mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2022 / 01:00 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2022 / 01:00 / EDT

