ANALYSE-FLASH: RBC hebt Iberdrola auf 'Outperform' - Ziel 11,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Aktie des Versorgers Iberdrola (Iberdrola SA) von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 9,50 auf 11,50 Euro angehoben. Angesichts gesunkener regulatorischer Risiken sei es Zeit, sich wieder auf die attraktive Anlagestory der Spanier zu konzentrieren, schrieb Analyst Fernando Garcia in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Bewertung erscheint ihm zunehmend reizvoll./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2021 / 17:46 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2021 / 00:45 / EST