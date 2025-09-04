ANALYSE-FLASH: RBC hebt Inditex auf 'Sector Perform' und Ziel auf 46 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Inditex von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft und das Kursziel von 43 auf 46 Euro angehoben. Die Gewinn- und Barmittelaussichten verbesserten sich, rechtfertigte Richard Chamberlain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine nun neutrale Einschätzung des Textilhändlers. Inditex sei gut in die Herbst- und Wintersaison gestartet und beim Free Cashflow sollte das nächste Jahr eine Wende zum Positiven bringen. Die Bewertung der Aktie wirke im Vergleich zur Konkurrenz vernünftig./rob/tih/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:55 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:55 / EDT
