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ANALYSE-FLASH: RBC hebt Rational auf 'Sector Perform' - Ziel hoch auf 640 Euro

20.03.26 07:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RATIONAL AG
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für RATIONAL von 580 auf 640 Euro angehoben und die Aktien von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft. Angesichts starker Quartalszahlen, eines zuversichtlichen Wachstums- und Margenausblicks sowie des Kursrückgangs der vergangenen 18 Monate schätzt Analyst Sebastian Kuenne den Großküchenausrüster nun erstmals seit sieben Jahren nicht mehr negativ ein. Der Aufschlag zur Branche sei so gering wie seit 24 Jahren nicht mehr, was die positiven und negativen Faktoren angemessen widerspiegele, schrieb er in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung./rob/gl/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 21:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 00:45 / EDT

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DatumRatingAnalyst
19.03.2026RATIONAL BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2026RATIONAL OutperformBernstein Research
19.03.2026RATIONAL BuyUBS AG
19.03.2026RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets
19.02.2026RATIONAL OutperformBernstein Research
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19.03.2026RATIONAL BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2026RATIONAL OutperformBernstein Research
19.03.2026RATIONAL BuyUBS AG
19.02.2026RATIONAL OutperformBernstein Research
06.02.2026RATIONAL BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
06.02.2026RATIONAL HoldDeutsche Bank AG
21.01.2026RATIONAL HoldDeutsche Bank AG
05.12.2025RATIONAL HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.2025RATIONAL NeutralUBS AG
19.11.2025RATIONAL HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
19.03.2026RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets
05.02.2026RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets
13.01.2026RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets
07.11.2025RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets
06.11.2025RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets

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