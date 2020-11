ANALYSE-FLASH: RBC hebt Reckitt Benckiser auf 'Sector Perform' - Ziel 6700 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat Reckitt Benckiser von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft und das Kursziel von 6400 auf 6700 Pence angehoben. Das Geschäft des Konsumgüterkonzerns sei in so guter Form wie seit zehn Jahren nicht mehr, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2020 / 17:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2020 / 00:15 / ET

