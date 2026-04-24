DAX24.115 +0,1%Est505.874 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8600 +2,9%Nas24.887 +0,2%Bitcoin65.629 -0,6%Euro1,1703 -0,2%Öl110,8 +2,3%Gold4.623 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Siemens 723610 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Allianz 840400 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot -- Verdi ruft Deutsche Telekom zu ersten Warnstreiks auf -- NEL ASA, DroneShield, BASF, Alphabet, Advantest, BP, Amazon, Tesla, VW, Bayer, QIAGEN im Fokus
Top News
Wie viel Verlust eine Investition in Ripple von vor 5 Jahren eingebracht hätte Wie viel Verlust eine Investition in Ripple von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Monero: So lohnend wäre ein Einstieg von vor 1 Jahr gewesen Monero: So lohnend wäre ein Einstieg von vor 1 Jahr gewesen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: RBC hebt Saint-Gobain auf 'Outperform' - Ziel bleibt bei 95 Euro

28.04.26 09:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
77,96 EUR 0,16 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Saint-Gobain bei unverändertem Kursziel von 95 Euro von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Nach dem Kursrutsch sei das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken in den Aktien des Herstellers von Leichtbaustoffen inzwischen attraktiver, schrieb Oliver Dyson am Dienstag. Er sieht demnach eine gute Einstiegsgelegenheit. Mit seinem Kursziel setzt der Experte auf eine erfolgreiche Umsetzung der Preis- und Kostenstrategie sowie Zukäufe./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 01:26 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 01:26 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

DatumRatingAnalyst
08:46Saint-Gobain OutperformRBC Capital Markets
27.04.2026Saint-Gobain BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.2026Saint-Gobain SellUBS AG
24.04.2026Saint-Gobain HoldDeutsche Bank AG
24.04.2026Saint-Gobain OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:46Saint-Gobain OutperformRBC Capital Markets
27.04.2026Saint-Gobain BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.2026Saint-Gobain OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.04.2026Saint-Gobain BuyJefferies & Company Inc.
23.04.2026Saint-Gobain BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
24.04.2026Saint-Gobain HoldDeutsche Bank AG
24.04.2026Saint-Gobain Sector PerformRBC Capital Markets
24.04.2026Saint-Gobain NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.03.2026Saint-Gobain NeutralGoldman Sachs Group Inc.
02.03.2026Saint-Gobain HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.04.2026Saint-Gobain SellUBS AG
02.04.2026Saint-Gobain SellUBS AG
04.03.2026Saint-Gobain SellUBS AG
03.03.2026Saint-Gobain SellUBS AG
17.02.2026Saint-Gobain SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen