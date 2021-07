ANALYSE-FLASH: RBC hebt T-Mobile US auf 'Outperform' und Ziel auf 180 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat T-Mobile US (T-Mobile (ex T-Mobile US)) nach Zahlen von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 133 auf 180 US-Dollar angehoben. Er habe jetzt mehr Vertrauen, dass die US-Tochter der Deutschen Telekom den jüngsten Schwung im operativen Geschäft und bei den Finanzzahlen langfristig aufrechterhalten könne, schrieb Analyst Kutgun Maral in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie des Mobilfunkers habe schon einen starken Lauf gehabt, doch der glaubwürdige Wachstumsausblick und der Pfad hin zu den bedeutenden Aktienrückkäufen seien zu überzeugend, um weiterhin nur zuzuschauen, begründete er seine Kaufempfehlung./men/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2021 / 05:59 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2021 / 05:59 / ET