ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für ABB auf 83 Franken - 'Sector Perform'
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ABB (ABB (Asea Brown Boveri)) nach Zahlen zum zweiten Quartal von 81 auf 83 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Industriegüterhersteller habe bei Umsatz und Profitabilität stark abgeschnitten, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hohe Kosten hätten jedoch enttäuscht und unter dem Strich zu verfehlten Erwartungen geführt./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 17:38 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:45 / EDT
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:21
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|16.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)