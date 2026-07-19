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ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für ABB auf 83 Franken - 'Sector Perform'

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ABB (Asea Brown Boveri)
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ABB (ABB (Asea Brown Boveri)) nach Zahlen zum zweiten Quartal von 81 auf 83 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Industriegüterhersteller habe bei Umsatz und Profitabilität stark abgeschnitten, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hohe Kosten hätten jedoch enttäuscht und unter dem Strich zu verfehlten Erwartungen geführt./rob/bek/edh

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Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 17:38 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:45 / EDT

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DatumRatingAnalyst
10:21 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
20.07.26 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.07.26 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Deutsche Bank AG
16.07.26 ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen DZ BANK
16.07.26 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)