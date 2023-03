ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Adidas auf 130 Euro - 'Sector Perform'

Aktien in diesem Artikel adidas 143,40 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für adidas von 110 auf 130 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Argumente der Optimisten hinsichtlich einer besseren Strategieumsetzung, einer stärkeren Führungsposition, erwarteter Produktverbesserungen und einer Neuausrichtung des Vertriebs zur Rückgewinnung verlorener Marktanteile erkenne er an, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings glaube er, dass der Zeitpunkt für eine Trendverbesserung Mitte 2024 liege, dass die Wiederherstellung des früheren Margenniveaus länger dauern werde als vom Markt erwartet und dass der breitere Sportbekleidungsmarkt in den vergangenen Jahren wettbewerbsintensiver geworden sei. Der Experte zieht die Aktien von Nike und Puma vor./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2023 / 19:01 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2023 / 00:45 / EST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

