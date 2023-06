ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Adobe Systems auf 555 Dollar - 'Outperform'

Aktien in diesem Artikel Adobe 462,00 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Adobe Systems (Adobe) nach Quartalszahlen von 460 auf 555 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Matthew Swanson lobte in einer am Freitag vorliegenden Studie die starken Resultate des Softwarekonzerns. Wie erwartet habe sich die anschließende Telefonkonferenz mit Analysten um eine Strategie und Produkte rund um generative Künstliche Intelligenz (KI) gedreht. Das Management sehe eine zunehmende Wachstumsdynamik im Kreativbereich, wobei Adobes Ausrichtung von entsprechenden Angeboten laut dem Analysten noch nie besser war. Swanson hob seine Schätzungen an./tav/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2023 / 21:35 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2023 / 21:35 / EDT

