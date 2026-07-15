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ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Airbus auf 215 Euro - 'Outperform'

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Airbus (Airbus SE) nach Auslieferungszahlen für das zweite Jahresviertel von 200 auf 215 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Diese seien stark ausgefallen, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Flugzeugbauer sollte auch dementsprechend starke Quartalszahlen präsentieren./rob/la/bek

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Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 20:32 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 20:32 / EDT

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08:51 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
15.07.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
10.07.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.07.26 Airbus SE Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.07.26 Airbus SE Buy UBS AG