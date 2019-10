ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für BMW auf 74 Euro - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für BMW vor der Berichtssaison der europäischen Autobauer und -zulieferer zum dritten Quartal von 73 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Er bevorzuge die Hersteller Volkswagen (VW) und BMW sowie den Nutzfahrzeugbauer Volvo, wohingegen er bei den Zulieferern Vorsicht walten lasse, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das höhere Kursziel für BMW begründete Narayan mit besser ausgefallenen Marktdaten zur Marke Mini./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2019 / 15:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2019 / 15:08 / ET

