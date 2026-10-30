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ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für BP auf 720 Pence - 'Outperform'

Werte in diesem Artikel
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BP plc (British Petrol)
7.54 EUR 0.04 EUR 0.57 %
Charts | News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BP von 700 auf 720 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Biraj Borkhataria stellte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie die Frage, ab die vielen guten Quartalen bei dem Ölkonzern ein Muster erkennen lassen. Viel sei zuletzt über das ideale Schuldenniveau diskutiert worden, das derzeit schnell sinke. Er geht davon aus, dass die Nettoschulden bis zum Jahresende nochmals um 12 Milliarden US-Dollar fallen werden./rob/tih/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 16:11 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 16:11 / EDT

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Datum Rating Analyst
14:06 BP Hold Jefferies & Company Inc.
11:21 BP Buy UBS AG
11:21 BP Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:21 BP Outperform RBC Capital Markets
27.10.26 BP Outperform RBC Capital Markets

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