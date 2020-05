ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Deutsche Bank auf 6 Euro - 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Deutsche Bank von 5 auf 6 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Underperform" belassen. Es müsse sich erst noch zeigen, ob die jüngste Stärke des Investment Banking der Deutschen Bank fortdauere, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine Konstante sei bislang aber die Kostenkontrolle des Geldhauses./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2020 / 10:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2020 / 10:39 / ET

