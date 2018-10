ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Dialog auf 23 Euro - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Dialog Semiconductor nach Zahlen zum dritten Quartal von 20 auf 23 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Halbleiter-Hersteller habe ein solides Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Analyst Mitch Steves in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2018 und 2019./edh/la

Datum der Analyse: 31.10.2018

