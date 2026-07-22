ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Gea auf 73 Euro - 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für GEA nach der Ankündigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms von 70 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Sebastian Kuenne äußerte sich am Mittwoch erleichtert. Denn er ziehe es vor, dass auf diese Weise große Übernahmen vermieden würden, solange der Anlagenbauer noch an wichtigen internen Projekten arbeite. Der Experte verwies auf die konzernweite Einführung der Planung und Steuerung der Unternehmensressourcen auf Basis von SAP sowie auf die Optimierung des Beschaffungswesens./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 12:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 12:38 / EDT
Ausgewählte Hebelprodukte auf GEA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GEA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle GEA Aktie News
GEA Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GEA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|21:06
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|GEA Halten
|DZ BANK
|22.07.26
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital