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ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Gea auf 73 Euro - 'Outperform'

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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für GEA nach der Ankündigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms von 70 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Sebastian Kuenne äußerte sich am Mittwoch erleichtert. Denn er ziehe es vor, dass auf diese Weise große Übernahmen vermieden würden, solange der Anlagenbauer noch an wichtigen internen Projekten arbeite. Der Experte verwies auf die konzernweite Einführung der Planung und Steuerung der Unternehmensressourcen auf Basis von SAP sowie auf die Optimierung des Beschaffungswesens./rob/la/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 12:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 12:38 / EDT

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21:06 GEA Outperform RBC Capital Markets
23.07.26 GEA Buy Deutsche Bank AG
23.07.26 GEA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.07.26 GEA Halten DZ BANK
22.07.26 GEA Equal Weight Barclays Capital