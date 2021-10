ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für HSBC auf 490 Pence - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für HSBC nach dem angekündigten Aktienrückkauf im Volumen von 2 Milliarden US-Dollar von 460 auf 490 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der etwas ungewöhnliche Zeitpunkt des Rückkaufs zeige nicht nur das Vertrauen der Bank in ihre Kapitalposition, sondern könne auch als Hinweis darauf gewertet werden, dass das Management noch in diesem Jahr einen steigenden Aktienkurs erwartet, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognose (bereinigtes EPS) für 2021./edh/la

