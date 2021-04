ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für McDonald's auf 258 Dollar - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für McDonald's (McDonalds) nach Zahlen von 251 auf 258 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Christopher Carril verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf die Stärke im Heimatmarkt der Fastfood-Kette im ersten Quartal. Diese dürfte sich auch ins zweite Quartal hinein fortsetzen, während die internationalen Märkte weiter ein gemischtes Bild zeigen sollten./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2021 / 21:28 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2021 / 21:28 / EDT