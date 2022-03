ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Nutrien auf 120 Dollar - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nutrien (Nutrien (Ex Potash Agrium)) von 90 auf 120 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Durch den Ukraine-Krieg verschlechterten sich die langfristigen Aussichten für die Düngemittelmärkte, schrieb Analyst Andrew Wong in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktien der Hersteller hätten noch Spielraum nach oben, da die Auswirkungen der Krise noch nicht vollständig am Markt erfasst worden seien. Bei Nutrien hob er zudem das vielfältige Engagement des Konzern und die stabile Generierung von Barmitteln hervor./tav/jha

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2022 / 18:00 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2022 / 18:00 / ET