ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Rational auf 550 Euro - 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für RATIONAL nach Zahlen von 480 auf 550 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Hersteller von Großküchengeräten habe ein beeindruckendes zweites Quartal hinter sich, das den Markt mit Blick auf die Umsätze, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern sowie den Gewinn je Aktie sehr positiv überrascht habe, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen daher kräftig an. Er bekräftigte aber sein Anlageurteil, da andere Qualitätswerte Aktionären deutlich bessere Ausschüttungen böten./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2021 / 17:44 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2021 / 00:45 / EDT