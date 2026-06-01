DAX25.249 +1,0%Est506.096 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9900 -1,4%Nas27.087 +0,4%Bitcoin60.189 -1,8%Euro1,1649 +0,1%Öl93,93 -1,4%Gold4.530 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 ServiceNow A1JX4P RENK RENK73 NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt im Blick: DAX in Grün -- Asiens Börsen uneins -- Anthropic steuert wohl auf IPO zu -- Infineon, Siemens Energy, DroneShield, Alphabet, Berkshire, BYD im Fokus
Top News
Jetzt entdecken: Das finanzen.net Kryptodepot mit exklusiven Handelsideen und Markt-Updates von Thomas Jansen. Jetzt entdecken: Das finanzen.net Kryptodepot mit exklusiven Handelsideen und Markt-Updates von Thomas Jansen.
Ist BNP Paribas Ihr Lieblingsemittent? Stimmen Sie jetzt bei Deutschen Zertifikate Preis ab und gewinnen Sie ein iPhone 17 Pro. Ist BNP Paribas Ihr Lieblingsemittent? Stimmen Sie jetzt bei Deutschen Zertifikate Preis ab und gewinnen Sie ein iPhone 17 Pro.
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Richemont auf 175 Franken - 'Sector Perform'

02.06.26 08:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Richemont
169,35 CHF 3,05 CHF 1,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Richemont von 165 auf 175 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Piral Dadhania hob in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar seine Schätzungen für den Luxushersteller nach dem starken vierten Geschäftsquartal an, bleibt damit aber etwas unter dem Konsens. Das Schmuckgeschäft dürfte weiter stark laufen, auch wenn Preisanhebungen etwas moderater ausfallen dürften./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 18:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 00:45 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Richemont

DatumMeistgelesen

Analysen zu Richemont

DatumRatingAnalyst
08:06Richemont Sector PerformRBC Capital Markets
26.05.2026Richemont BuyUBS AG
26.05.2026Richemont OverweightBarclays Capital
25.05.2026Richemont OutperformBernstein Research
22.05.2026Richemont OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.05.2026Richemont BuyUBS AG
26.05.2026Richemont OverweightBarclays Capital
25.05.2026Richemont OutperformBernstein Research
22.05.2026Richemont OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.05.2026Richemont OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08:06Richemont Sector PerformRBC Capital Markets
22.05.2026Richemont Sector PerformRBC Capital Markets
11.05.2026Richemont HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.04.2026Richemont Sector PerformRBC Capital Markets
13.04.2026Richemont HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
18.09.2019Richemont SellUBS AG
15.09.2016Richemont SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.09.2016Richemont SellS&P Capital IQ
05.08.2016Richemont verkaufenMacquarie Research
24.05.2016Richemont UnderperformMacquarie Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Richemont nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen