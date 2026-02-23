DAX25.289 +0,5%Est506.162 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6000 -1,5%Nas22.861 -1,3%Bitcoin57.313 -0,4%Euro1,1800 -0,1%Öl70,81 -0,2%Gold5.191 +0,5%
ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Rolls-Royce auf 1600 Pence - 'Outperform'

26.02.26 21:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
15,92 EUR 0,42 EUR 2,71%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rolls-Royce nach Zahlen von 1450 auf 1600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Resultate des Triebwerkbauers seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Mark Fielding in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 nach oben./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 12:19 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 12:19 / EST

DatumRatingAnalyst
21:01Rolls-Royce OutperformRBC Capital Markets
13:21Rolls-Royce OutperformRBC Capital Markets
12:36Rolls-Royce Market-PerformBernstein Research
10:51Rolls-Royce OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:51Rolls-Royce BuyUBS AG
21:01Rolls-Royce OutperformRBC Capital Markets
13:21Rolls-Royce OutperformRBC Capital Markets
10:51Rolls-Royce OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:51Rolls-Royce BuyUBS AG
30.01.2026Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
12:36Rolls-Royce Market-PerformBernstein Research
17.02.2026Rolls-Royce Market-PerformBernstein Research
06.01.2026Rolls-Royce Market-PerformBernstein Research
20.10.2025Rolls-Royce HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.02.2025Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.

