ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für RWE auf 42 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für RWE von 36 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Energiewandel und die damit verbundenen Klimaziele dürften dem Energiesektor und dort vor allem den Erneuerbare-Energien-Aktien eine überdurchschnittlich gute Kursentwicklung ermöglichen, schrieb Analyst John Musk in einer am Montag vorliegenden Studie. Viele Werte seien hier zwar schon angemessen bewertet, RWE jedoch als bevorzugte Aktie eine Ausnahme./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2020 / 17:46 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2020 / 00:45 / ET

