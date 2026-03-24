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ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für RWE auf 62,50 Euro - 'Outperform'

25.03.26 14:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
56,50 EUR 0,72 EUR 1,29%
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für RWE von 58 auf 62,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Alexander Wheeler blieb am Dienstag optimistisch, was die Wachstumsmöglichkeiten des Energiekonzerns betrifft. Eine bedeutende Chance sieht der Experte zum Beispiel am Markt für Batteriespeicher, aber auch beim Ausbau der Gaskraftwerks-Kapazitäten und Erneuerbaren Energien./rob/tih/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 17:39 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 00:45 / EDT

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DatumRatingAnalyst
08:01RWE OutperformRBC Capital Markets
24.03.2026RWE BuyGoldman Sachs Group Inc.
23.03.2026RWE BuyDeutsche Bank AG
20.03.2026RWE Market-PerformBernstein Research
19.03.2026RWE OverweightBarclays Capital
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19.03.2026RWE OverweightBarclays Capital
19.03.2026RWE KaufenDZ BANK
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20.03.2026RWE Market-PerformBernstein Research
12.03.2026RWE Market-PerformBernstein Research
20.02.2026RWE Market-PerformBernstein Research
13.02.2026RWE Market-PerformBernstein Research
14.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

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