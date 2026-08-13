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ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für RWE auf 66 Euro - 'Outperform'

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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für RWE von 65 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Alexander Wheeler hob am Freitag mit Blick auf die jüngsten Halbjahreszahlen und die Prognose des Energiekonzerns seine Schätzungen für 2026 und 2027 an. Er berücksichtigt außerdem die neuen Gas-Projekte in den USA./rob/ajx/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 10:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 10:45 / EDT

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17:56 RWE Outperform RBC Capital Markets
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13.08.26 RWE Outperform RBC Capital Markets
13.08.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.

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