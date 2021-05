ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Salesforce auf 290 Dollar - 'Outperform'

Aktien in diesem Artikel Salesforce 196,04 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Salesforce nach Zahlen von 285 auf 290 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der SAP-Rivale sei dank starker Nachfrage auf dem richtigen Fuß in das Jahr gestartet, habe auf Umsatzebene solide überrascht und seine Jahresprognose angehoben, schrieb Analyst Matthew Hedberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die jüngsten Managementwechsel zahlten sich offenbar aus. Das Portfolio des Softwarekonzerns sei gut positioniert, um die Langfristziele zu treffen oder sogar zu überflügeln./tav/la

