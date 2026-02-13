DAX24.989 +0,3%Est506.014 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8500 -0,2%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.988 +0,1%Euro1,1867 -0,1%Öl67,52 -0,3%Gold5.014 -0,6%
ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Siemens Energy auf 185 Euro - 'Outperform'

16.02.26 09:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
165,50 EUR 3,00 EUR 1,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens Energy von 150 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Bei dem Energietechnik-Konzern bestehe erhöhte Zuversicht in den Free Cashflow und das Gasgeschäft, schrieb Colin Moody am Montag in seinem Kommentar. Ein zuletzt starkes Quartal des Unternehmens stärke den Investmentansatz./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 01:03 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 01:03 / EST

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
08:11Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
13.02.2026Siemens Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.02.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.02.2026Siemens Energy BuyUBS AG
11.02.2026Siemens Energy OutperformBernstein Research
