ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Siemens Energy auf 185 Euro - 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens Energy von 150 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Bei dem Energietechnik-Konzern bestehe erhöhte Zuversicht in den Free Cashflow und das Gasgeschäft, schrieb Colin Moody am Montag in seinem Kommentar. Ein zuletzt starkes Quartal des Unternehmens stärke den Investmentansatz./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 01:03 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 01:03 / EST
