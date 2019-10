ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für UBS auf 13 Franken - 'Sector Perform'

Aktien in diesem Artikel UBS 10,46 EUR

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für UBS nach einem Besuch von diversen Schweizer Finanzhäusern von 12 auf 13 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analystin Anke Reingen äußerte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zum Schweizer Bankensektor weiterhin ihre Präferenz für die Aktie von Julius Bär. Mit der Zielanpassung bei der UBS reflektiere sie unter anderem eine bessere Kostenkontrolle./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2019 / 01:11 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2019 / 01:11 / ET