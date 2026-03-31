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ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Unilever auf 4300 Pence - 'Sector Perform'

30.04.26 18:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Unilever PLC
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Unilever von 4200 auf 4300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. James Edwardes Jones passte seine Schätzungen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach Quartalsumsatzzahlen des Konsumgüterkonzerns an. Er rechnet weiterhin mit einem organischen Umsatzwachstum unterhalb der Prognose des Unternehmens./rob/niw/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 09:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 09:52 / EDT

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