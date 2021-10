ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Uniper auf 33 Euro - 'Underperform'

Aktien in diesem Artikel Uniper 36,61 EUR

0,36% Charts

News

Analysen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Uniper von 29,50 auf 33,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Analyst John Musk aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Energiekonzern angesichts der derzeit dynamischen Preiskurve an den Rohstoffmärkten. Im Zuge dessen stiegen seine Erwartungen an den Kraftwerksbetreiber. Dieser bleibe aber der Wert, den er mit Blick auf die Energiewende am wenigsten bevorzuge./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2021 / 17:48 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2021 / 00:45 / EDT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

